Ospedale San Gerardo di Monza, inizia la fase 4 della ristrutturazione: è l’ultima

Continuano all’Ospedale San Gerardo di Monza i lavori di ristrutturazione, il cui termine è previsto alla fine del prossimo anno. Dopo il completamento del settore C (ala est del nosocomio), corrispondente alla fase 3 del cantiere, il 4 luglio sono iniziati i trasferimenti delle attività sanitarie del settore A (ala ovest dell’ospedale) per concentrarle nei già ristrutturati Settori b (ala centrale) e C.

Ospedale San Gerardo di Monza: le novità dall’1 settembre

In queste prime settimane del mese di luglio verranno allestiti i primi reparti nel settore C rinnovato per poter accogliere i pazienti a partire dal 18 luglio. Il completamento del nuovo assetto ospedaliero dovrebbe avvenire entro la fine di agosto per poter chiudere completamente il settore A ed iniziare l’ultima fase del cantiere.

Le novità a partire dall’1 settembre riguarderanno il confort e la sicurezza dei pazienti. Infatti, ai ricoverati nei settori B e C saranno garantiti adeguati standard alberghieri dato che le stanze saranno singole o doppie con bagno in camera. Nella struttura, inoltre, maggiori saranno gli standard di sicurezza dopo gli adeguamenti in linea con le normative antincendio, antisismiche ed impiantistiche. Le riallocazioni di reparti e ambulatori non influenzeranno né la qualità né la continuità del servizio sanitario. In particolare, la chiusura scaglionata dei reparti del settore A per il trasferimento nei settori B e C non comporterà riduzione di posti letto rispetto a quanto avviene abitualmente nel periodo estivo, dove viene già applicata la contrazione dei posti in relazione alla riduzione degli accessi in ospedale, permettendo al personale di usufruire delle ferie previste.

Ospedale San Gerardo di Monza: la segnaletica

In pratica, posti chiusi per i trasferimenti coincideranno con la contrazione estiva programmata annualmente. Per facilitare l’accesso dell’utenza al san Gerardo di fronte ai progressivi cambiamenti dei reparti, la segnaletica relativa alle attività nei settori di degenza A, B, C verrà tempestivamente aggiornata. Per qualsiasi informazione e per garantire il corretto indirizzamento di tutti coloro che accedono in ospedale, è sempre a disposizione l’ufficio informazioni situato all’ingresso del San Gerardo. In questo contesto potrebbero verificarsi delle criticità nei parcheggi interni, (il “Parcheggio di cortesia”) solo in piccola parte dedicati al pubblico fino al 26 luglio a causa delle operazioni di smontaggio e rimontaggio di due gru di cantiere.

Ospedale San Gerardo di Monza: conclusione entro il 31 dicembre 2023

L’ospedale dovrebbe presentarsi col suo nuovo volto entro il 31 dicembre 2023 quando è prevista l’ultimazione dei lavori del cantiere di Fase 4 per il Settore A. A questa data, però, andranno aggiunti i tempi di collaudo definitivi.