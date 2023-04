“Origine italiana del mobile”, Catas di Lissone certifica per altri 3 anni la Molteni&C. di Giussano

Sono oramai una trentina i prodotti d’arredo che dal 2018, anno in cui Catas definì il protocollo per certificare la “Origine italiana del mobile” secondo la norma UNI 11674, hanno raggiunto l’ambito traguardo. Tre aziende produttrici sono giunte al giro di boa proprio in queste settimane: sono state le prime a ottenere la prestigiosa certificazione, che ha una durata triennale, e ne hanno chiesto e ottenuto il rinnovo. Franco Bulian, direttore di Catas, polo d’eccellenza per il settore legno e arredo, ed ente certificatore con un laboratorio a Lissone che si occupa di prove, analisi e test sui prodotti, ha colto l’occasione per consegnare un riconoscimento alle tre realtà – Veneta Cucine (Biancade, Treviso), La Cividina (Martignacco, Udine) e Molteni&C. (Giussano, Monza Brianza) ­– con una sobria cerimonia.

Certificazione del Catas di Lissone: “Più valore alle imprese”

“Fra le tante certificazioni che Catas rilascia, l’origine italiana riveste un valore e un significato particolare“, ha commentato Bulian consegnando le targhe create per l’occasione. “Dopo decenni di diatribe e di confusione, da cinque anni una norma stabilisce in modo inequivocabile i criteri che consentono a un elemento di arredo di vantare tutta la propria italianità, non solo in termini di stile e di estetica, ma anche di qualità e di durabilità, valori verificati dai nostri tecnici in base a specifici protocolli di prova” ha proseguito “un risultato oggettivo e che aggiunge indubbiamente valore alla scelta delle tre imprese, ben note a livello internazionale, che – superato il primo ciclo della certificazione – hanno deciso di continuare a testimoniare la propria volontà di mantenere alta sia la qualità dei prodotti, conformi ai requisiti di certificazione, che l’attenzione sulle novità normative del settore“.

Certificazione del Catas di Lissone: i pilastri fondamentali

La certificazione rilasciata da Catas si basa su alcuni pilastri fondamentali: la norma nazionale UNI 11674, che definisce i requisiti di processo e di prodotto, rendendo oggettive e verificabili provenienza e qualità “italiane” dei prodotti di arredo; le modalità previste per il riconoscimento, basate su un rigoroso disciplinare tecnico gestito da Catas e la verifica nei laboratori Catas delle prestazioni tecniche del prodotto finito.Al termine di questo iter le aziende possono fregiare il proprio prodotto del marchio del “Origine italiana del mobile” rilasciato da Catas.