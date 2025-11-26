Nuovi controlli di polizia attorno al Parco delle Groane: 185 persone identificate

Nuovi controlli della Polizia di Stato di Monza e Brianza, insieme alle Polizie locali, nel territorio del Parco delle Groane, nei comuni di Misinto, Cogliate e Lazzate: il 25 novembre gli agenti hanno identificato 145 persone sul territorio e 40 viaggiatori nelle aree ferroviarie. 31 persone sono risultate già note alle Forze dell’ordine. Nel corso del servizio, parte di un programma di interventi coordinati deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, due cittadini italiani sono stati denunciati: uno a Cogliate per ricettazione, con sequestro di una bicicletta, e uno a Seveso per violazione del foglio di via obbligatorio.

Controlli anche nelle stazioni ferroviarie: presente anche l’unità cinofila della Finanza

Elevate inoltre due sanzioni al Codice della Strada per mancata esibizione della documentazione necessaria alla guida e la circolazione di un ciclomotore privo dei dispositivi obbligatori. Effettuati quattro posti di controllo ed eseguita la verifica amministrativa di un esercizio commerciale. La Polizia Ferroviaria si è invece concentrata sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa nelle aree ferroviarie, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti e al mantenimento del decoro urbano. Nel corso dei controlli ai viaggiatori e nelle aree di stazione sono state identificate 40 persone, tra cui alcuni minori e diversi cittadini stranieri, nove dei quali sono risultati segnalati in banca dati.

L’attività ha visto impegnati equipaggi della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, insieme alle pattuglie delle Polizie Locali di Misinto, Cogliate e Lazzate mentre la Guardia di Finanza ha messo a disposizione anche una propria unità cinofila antidroga, affiancando quella della Polizia di Stato. Parallelamente, la Polizia Ferroviaria ha svolto mirati controlli nelle stazioni di Ceriano Laghetto Groane, Cesano Maderno Groane, Seveso Baruccana, Saronno–Albiaraite S9 e Bovisio Masciago, estendendo l’attività lungo le tratte ferroviarie Milano–Camnago Lentate S4 e Saronno–Bovisio Masciago, ricadenti nell’area di competenza della provincia di Monza e della Brianza.