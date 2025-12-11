Nova, schiamazzi notturni in casa e aggredisce i carabinieri: arresto e condanna a sei mesi

Un 24enne marocchino – irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora – è stato arrestato in flagranza, a Nova Milanese, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione per schiamazzi notturni provenienti da un appartamento privato. Dopo un primo intervento, con il ripristino della quiete e ammonizione al 24enne, poco più tardi è giunta una nuova richiesta d’intervento per la ripresa del disturbo.

Tornati nell’abitazione i militari hanno trovato il 24enne “in evidente stato di alterazione psicofisica”. Alla richiesta di esibire i documenti avrebbe reagito con violenza, colpendo i militari con calci e pugni e minacciandoli.

Si è quindi reso necessario l’intervento di un secondo equipaggio per contenerlo e metterlo in sicurezza. Tratto in arresto, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Monza, il 24enne è stato sottoposto a udienza direttissima. L’arresto è stato convalidato ed è stata pronunciata una condanna a sei mesi di reclusione.