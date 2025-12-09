Nova: operaio di una ditta esterna cade da un’altezza di 3 metri, soccorso in codice giallo

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì 9 dicembre a Nova Milanese, in una attività di via Alcide De Gasperi. Secondo informazioni diramate dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, un operaio di 28 anni di una ditta esterna, impegnato in lavori commissionati dalla ditta novese, per cause in via di accertamento è precipitato da una altezza di circa tre metri riportando un trauma.

Nova: i vigili del fuoco del Comando provinciale sul posto con personale Areu e Ats

Soccorso da personale inviato dalla Agenzia emergenza urgenza in codice rosso, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso.

L’allarme è scattato attorno alle 14.30. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha collaborato con il personale AREU, con le forze dell’ordine e con i tecnici ATS, fornendo supporto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.