Nova Milanese, debutta alla Cascina Triestina il servizio “Telefonata di compagnia”

La Cascina Triestina di Nova Milanese potenzia il sociale. Arriva la “Telefonata di compagnia”. È questo il nuovo servizio che partirà a breve e si avvale del patrocinio del Comune di Nova Milanese. Un servizio molto semplice: presso la sede della Triestina in via Nenni, sono state individuate due postazioni telefoniche dalle quali, in mattinata, due volontari telefoneranno ad anziani che ne hanno fatto richiesta.

Cascina Triestina: l’illustrazione del nuovo servizio

Il presidente Claudio Lorenzon con Marina Tagliabue, che l’ha preceduto nell’incarico

«Ci saranno sei volontari della nostra associazione -ha spiegato il presidente Claudio Lorenzon– che hanno seguito un corso di formazione specifico presso l’Auser e che si alterneranno nel servizio». Per ricevere la telefonata cosa bisogna fare? «L’associazione collabora con l’ufficio comunale dei Servizi Sociali -ha proseguito Lorenzon-, dal quale ci possono arrivare delle segnalazioni, ma accogliamo le richieste direttamente da parte di figli o parenti, perché abbiamo bisogno naturalmente che si firmi la liberatoria». A coordinare il gruppo di volontari della telefonata di compagnia, Elisabetta Caliri, responsabile del sociale all’interno della Cascina Triestina. «Vorremmo potenziare i nostri servizi nel sociale-ha concluso Lorenzon-, alcuni nostri volontari collaborano con l’Auser di Muggiò Filo d’argento come autisti dell’auto amica, mi piacerebbe molto riuscire ad attivare un simile servizio anche a Nova».

Cascina Triestina: aperto il tesseramento

La sede di via Nenni

Prosegue, intanto, il tesseramento fino alla fine di febbraio. L’obiettivo, in questo caso è eguagliare, se non superare, gli iscritti dell’anno scorso che erano stati 790. La quota di iscrizione non solo non è aumentata, ma è stata ridotta da 15 a 13 euro annuali. La segreteria della Cascina Triestina è aperta il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.