Nella chiesa Prepositurale di Lissone i funerali di monsignor Vittorio Madè

Si terranno martedì 7 marzo alle 14.30 in chiesa Prepositurale Santi Pietro e Paolo, a Lissone, i funerali di Monsignor Vittorio Madè, deceduto sabato 4 marzo, a 76 anni. Proprio nelle scorse settimane la comunità pastorale lissonese, di cui la Bareggia faceva parte da circa un anno, si era stretta in preghiera perché le sue condizioni erano peggiorate. Monsignor Madè era arrivato a Bareggia nel 2019 e proprio lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio con la comunità lissonese. Domenica e ancora lunedì 6 marzo in serata santo rosario in chiesa a Bareggia alla presenza del Vescovo di Brescia Monsignor Pierantonio Tremolada, nato a Bareggia e amico di Monsignor Madè.