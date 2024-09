Monza, violento scontro tra un autocarro e una moto: grave un 21enne soccorso in codice rosso

Un motociclista 21enne è rimasto gravemente ferito nella mattinata di mercoledì 11 settembre a causa di un incidente stradale accaduto a Monza all’incrocio tra le vie Offelera e Masaniello.

Monza, incidente stradale all’incrocio: ferito gravemente un giovane motociclista

Il sinistro è accaduto attorno alle 7.20 e secondo quanto riportato dal Comando della Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, ha visto coinvolti la motocicletta condotta dal 21enne e un autocarro che, per cause in via di accertamento, si sono scontrati. A seguito dell’urto il motocilista, residente in provincia di Milano, ha riportato conseguenze serie. Soccorso in codice rosso è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza. Illeso il conducente dell’autocarro, un 45enne residente a Monza.