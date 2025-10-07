Monza Cronaca

Monza: via Mentana riaperta al traffico, tornano normali anche i bus

Via Mentana a Monza è stata riaperta interamente al traffico, da mercoledì 8 ottobre ripristinate anche le linee dei bus.
Monza via Mentana da via Aspromonte
Monza via Mentana da via Aspromonte

Via Mentana a Monza è stata riaperta interamente al traffico. Chiusa il 24 settembre per la rottura di un tubo della rete idrica durante scavi di una ditta privata e poi riaperta parzialmente, la strada che è uno snodo importante per il traffico in ingresso e uscita dalla città è tornata percorribile del tutto nel pomeriggio del 7 ottobre.

Monza via Mentana
Monza via Mentana

Il Comune informa che “dalle 16 è tornata regolare la circolazione in via Mentana, dopo i lavori di Enel Distribuzione, che sono terminati martedì mattina“.

Viene ripristinato quindi anche il percorso abituale dei bus di Autoguidovie e Net Atm, che in questi giorni hanno subito deviazioni: da mercoledì 8 ottobre, a partire da inizio servizio, torneranno regolari percorsi e fermate.

