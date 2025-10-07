Monza: via Mentana riaperta al traffico, tornano normali anche i bus

Via Mentana a Monza è stata riaperta interamente al traffico. Chiusa il 24 settembre per la rottura di un tubo della rete idrica durante scavi di una ditta privata e poi riaperta parzialmente, la strada che è uno snodo importante per il traffico in ingresso e uscita dalla città è tornata percorribile del tutto nel pomeriggio del 7 ottobre.

Monza via Mentana

Il Comune informa che “dalle 16 è tornata regolare la circolazione in via Mentana, dopo i lavori di Enel Distribuzione, che sono terminati martedì mattina“.

Monza: via Mentana riaperta al traffico, da mercoledì ripristinati i bus

Viene ripristinato quindi anche il percorso abituale dei bus di Autoguidovie e Net Atm, che in questi giorni hanno subito deviazioni: da mercoledì 8 ottobre, a partire da inizio servizio, torneranno regolari percorsi e fermate.