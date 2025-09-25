Torna verso la normalità la situazione per le famiglie residenti in via Mentana, a Monza, dove nel pomeriggio di mercoledì è collassato un tratto di strada a causa della rottura di un tubo della rete idrica durante scavi per la posa di cavi elettrici.

Monza: tornata l’acqua in via Mentana dopo il cedimento dell’asfalto, trovata anche una seconda perdita

Brianzacque ha comunicato di aver ripristinato in tarda mattinata la distribuzione dell’acqua potabile anche nella via dell’incidente, dopo essere dovuta intervenire sul danno e cercare eventuali altre perdite. Ne è stata infatti trovata una seconda che ha richiesto la sostituzione di circa un metro di tubazione per il ripristino definitivo.

Tutto questo ha causato disagi ai cittadini residenti, e per diverse ore anche delle zone limitrofe, che i volontari di protezione civile hanno provato a limitare con la distribuzione di sacche d’emergenza di acqua.

“Per circa 50 famiglie residenti all’altezza del civico 18, ieri sera e questa mattina, è stata garantita la distribuzione di acqua per uso sanitario di emergenza, grazie anche al supporto della Protezione Civile – fa sapere il gestore – Un ringraziamento ai tecnici di BrianzAcque, al personale del Comune di Monza e ai volontari che hanno lavorato per riportare la situazione alla normalità“.

Monza: tornata l’acqua in via Mentana dopo il cedimento dell’asfalto, rimane lo stop al traffico

Rimane lo stop al traffico fino al ripristino della carreggiata.