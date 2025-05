Monza, veicoli “green” e incidenti: corso di formazione per i soccorritori

Sulle strade circolano sempre più veicoli “green”, quindi elettrici, ibridi e con alimentazioni alternative. Come deve operare il personale di soccorso in caso di incidenti? E’ stato spiegato mercoledì 7 maggio alla sala congressi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza durante una giornata di formazione promossa dalla Prefettura di Monza e della Brianza e curata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza.

Il seminario è stato condotto dall’ispettore antincendio Andrea Foggetti, in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Cremona e ha visto la partecipazione di circa 200 professionisti del settore, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia Locale, Polizia Provinciale, AREU. Oltre alla capacità di identificare dei veicoli, alle strategie operative da adottare in caso di incidente, un focus specifico è stato dedicato anche al trasporto pesante alimentato a GNL, settore in forte crescita, ma ancora poco conosciuto sotto il profilo emergenziale.

Monza, la giornata di formazione per 200 professionisti del settore

Il prefetto Patrizia Palmisani, nell’aprire l’incontro, ha sottolineato l’importanza della formazione di tutti gli operatori di settore per aumentare il livello di sicurezza sui luoghi di lavoroe ha posto l’accento sull’importanza della sinergia tra istituzioni e operatori del soccorso, soprattutto nei contesti urbani più complessi, dove la rapidità d’azione è fondamentale.

Il comandante dei Vigili del Fuoco di Monza, Vito Cristino, ha evidenziato la necessità di aggiornare continuamente le procedure operative proprio per fare fronte tempestivamente ai cambiamenti tecnologici in atto. Presenti anche il presidente della Provincia Luca Santambrogio, l’assessore alla sicurezza del Comune di Monza Ambrogio Moccia e il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati.