Monza: valanga di 100 alla maturità, tanti anche con “lode”

Pioggia di 100 tra i maturi monzesi. Con la chiusura delle commissioni i tabelloni con le votazioni finali parlano chiaro: le scuole monzesi diplomano molte eccellenze. Quasi una novantina gli studenti che hanno terminato il percorso di studi con la massima votazione, tra loro anche molti con “lode”.

Monza: valanga di 100 alla maturità, liceo Zucchi

Il liceo Zucchi può vantare il maggior numero di diplomati eccellenti, in 5E Federico Biaggio, Samuele Giani (con lode), Sabrina Lettieri, in 5LM Alessandro Datteo, Lara Fossati, Milo Sbragion (con lode), Miriam Viganò, per la 5D Marianna Violante Culivicchi, Luca Di Francesco, Giorgia Sironi. In 5F Margherita Arnè, Alice Finocchiaro, Carla Innamorati, Francesco Meda (con lode), Ilaria Santangelo, Sara Siervo con lode, per la 5B Emma Abbruscato, Alice Togni con lode, in 5G due eccellenze con lode Vera Carucci, Sofia Lombardelli, bene anche Federico Fontanesi e Arianna tarsia di 5B così come i colleghi di 5A Gaia Chiapparella, Giorgia Locatelli, Federica Russo.

Monza: valanga di 100 alla maturità, Hensemberger

Ma il classico e musicale cittadino non sono gli unici con studenti molto preparati, anche l’Hensemberger può contare su una decina di eccellenze, in particolare l’articolazione in biotecnologie sanitarie, la 5C2 con Alessandro Digesu, Giulia Fainelli e la 5C1 con Alessandro Mastrangelo. Per il liceo scienze applicate lode a Giorgio Del Bianco, di 5AL. Un plauso particolare per la 5B1 con i gemelli Alberto e Matteo Burgnich, Simone Gomarasca, Alessandro Livio e Andrea Gavazzi che ha avuto anche la lode.

«Devo dire che la 5B1 è stata una sezione particolare, che ha vissuto molte esperienze positive – commenta Petronilla Ieracitano, la dirigente – I ragazzi li conosco bene, hanno collaborato molto con me con diverse proposte. Tutti queste “eccellenze” sono studenti che si sono fatti carico anche della scuola, partecipando chi in consiglio d’istituto chi a diversi eventi. Molti di loro sono dei talenti, anche chi non ha avuto cento, come Ludovica Rosati o Antony Fantetti. Ho sempre detto che non è quel voto a fare la differenza ma il loro atteggiamento e l’impegno».

Monza: valanga di 100 alla maturità, Frisi e Porta

Ottimi risultati anche al liceo Frisi con quasi una ventina di eccellenze, tra tutte si è distinta la 5AN con Francesco Besseghini, Alessandro Cattaneo, Gabriele Conforti Andreoni, Giorgio Lorusso, Tommaso Cassano Marco Pinciaroli questi ultimi entrambi con lode. Anche il liceo Porta vanta quasi una ventina di eccellenze, spicca in particolare la 5BL con i 100 di Elisa Mauri, Jacopo Pirovano e le tre lodi di Martina Baio, Sara Bandizol, Ilaria Dell’Orto.

Monza: valanga di 100 alla maturità, Nanni Valentini

Una decina di eccellenze anche al Nanni Valentini, una per sezione: Sofia Verand, 5A, Matteo Coltro e Margherita Puleo, 5B, Giulia Silipigni, 5C, Anna De Maestri, 5E, Leonardo Palugan, 5F, Ginevra Seregni, 5G, Giada Tresoldi, 5H, Emma Bingiovanni, 5I e Maya Aurora Accordino, 5L.