Monza: un anno biancorosso per mille alunni delle primarie

I colori biancorossi tornano nelle scuole monzesi. Oltre mille alunni, delle classi prime delle primarie cittadine, hanno trovato un regalo ad attenderli sui banchi: l’astuccio dell’Ac Monza. Prosegue, per il settimo anno, la collaborazione tra la società calcistica cittadina e il Comune. Una gradita sorpresa per tutti che, per i piccoli della primaria Citterio, è stata ancor più emozionante perché hanno ricevuto l’astuccio direttamente dalle mani del calciatore biancorosso Kevin Zeroli e dal sindaco Paolo Pilotto.

«Dando continuità a quest’iniziativa – commenta Paolo Pilotto – l’amministrazione e Ac Monza riconfermano la propria attenzione per i più piccoli e per i loro bisogni educativi, permettendo loro di entrare in contatto fin dai primissimi passi a scuola con i valori più autentici dello sport e dello spirito di squadra».

Monza: gli astucci della squadra sono ormai 8mila

I piccoli, molto emozionati e tutti con tanto di maglietta rossa, hanno accolto il calciatore e le autorità, con il sindaco l’assessore Egidio Riva e l’assessore Marco Lamperti, oltre alla dirigente e le insegnanti. Nei giorni scorsi il club biancorosso ha concluso la consegna degli astucci in tutti i 31 plessi statali e paritari della città, per un totale di 61 classi coinvolte. «Quest’anno superiamo la quota di 8mila astucci consegnati in sette anni a oltre 360 classi di prima elementare, in tutte le scuole pubbliche e private della città– conclude Adriano Galliani, amministratore delegato e vice presidente vicario di Ac Monza-. I bambini che hanno ricevuto i primi astucci sono ormai in seconda media: numeri importanti, che ci rendono estremamente orgogliosi. Questo progetto, unico nel suo genere, era molto amato dal presidente Berlusconi, che sono certo sarebbe fiero della continuità intrapresa. A nome di tutto il club ringrazio il comune per il costante supporto operativo e tutto il personale scolastico per l’accoglienza sempre calorosa. A loro e a tutte le famiglie un grande augurio di un anno scolastico ricco di soddisfazioni».