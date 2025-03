Monza, troppi rifiuti abbandonati: il rischio? Tari più cara per tutti

La rimozione dei rifiuti abbandonati per le strade e la pulizia delle discariche abusive è «un circolo vizioso» da cui l’amministrazione comunale di Monza intende uscire: lo ha affermato giovedì 20 in consiglio comunale l’assessora all’Igiene ambientale Viviana Guidetti, sollecitata da Paolo Piffer di Civicamente che ha richiamato l’attenzione sui sacchi spesso gettati in via Gramsci.

«Ho monitorato la situazione per più giorni e non ho trovato niente – ha spiegato l’assessora – ho chiesto all’Impresa Sangalli di modificare le procedure con cui indica sul sito di Monza pulita la presa in carico delle segnalazioni e l’ho invitata a postare l’ok solo al termine degli interventi». «Stiamo cercando di puntare sul decoro della città – ha commentato – ma è un equilibrio difficile da raggiungere: lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati costa più di quello delle altre frazioni e, quasi inevitabilmente, provocherà un aumento della tari ai danni di chi effettua correttamente la raccolta».