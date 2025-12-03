Monza, targa contraffatta, patente scaduta e auto non revisionata: vede gli agenti, scappa e si schianta

Viaggiava in auto con la patente scaduta e la targa contraffatta: inseguito dalla Polizia locale, a Monza, si è schiantato prima contro un veicolo in transito e poi contro un secondo, posteggiato. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 2 dicembre quando gli agenti di una pattuglia, impegnata nel servizio di presidio del territorio, hanno notato in zona San Giuseppe il mezzo in transito con una targa apparentemente contraffatta.

Il conducente, un sessantenne monzese, alla vista delle divise si è dato alla fuga. Inevitabile l’inseguimento che è terminato quando il veicolo sospetto ha tamponato un’auto in transito e poi un terzo veicolo, parcheggiato. Nessuno è rimasto ferito. Lievi – dicono dal Comando – i danni alle auto.

Monza, la fuga e lo schianto: sanzioni e denuncia per un automobilista

Una volta bloccato, il conducente in fuga, è stato portato al Comando della Polizia Locale, in via Marsala dove si è scoperto che aveva tra l’altro la patente di guida scaduta e il mezzo non revisionato.

Per questi motivi, oltre ovviamente che per violazioni al Codice in caso di incidente e per la circolazione con la targa autocostruita – l’originale è risultata smarrita da oltre un anno – è stato sanzionato. Inoltre è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Avviate infine le procedure previste per il sequestro della targa irregolare e per le ulteriori valutazioni sul veicolo.