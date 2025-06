Monza si riempie di nasi rossi: il giorno della clownterapia

Uno può essere soltanto un tipo bizzarro. Due danno già più nell’occhio. Ma se le persone che indossano un naso rosso incominciano a moltiplicarsi e sono tutte nello stesso posto, allora forse sta succedendo qualcosa. E così è (o meglio sarà): domenica 8 giugno dalle 10 alle 18 non sarà singolare incontrare all’arengario di Monza persone che indossano camice e naso rosso da pagliaccio.

L’evento è organizzato dal gruppo Vip (Viviamo in Positivo) Brianza, nato il primo febbraio 2020. L’organizzazione è stata fondata da alcuni clown appartenenti al Dutùr Claun Vip Milano onlus con l’obiettivo di diffondere anche in Brianza la pratica della clownterapia che consiste, come si legge sul sito ufficiale, nel “portare gioia e colori nei posti di maggior disagio” come ospedali pediatrici, case di riposo e hospice.

In piazza domenica, tra l’altro, trucca-bimbi, sculture fatte di palloncini, spettacoli di magia, racconti e balli di gruppo.

Monza si riempie di nasi rossi: la raccolta fondi

La Giornata del naso rosso è l’unica dell’anno, dal 2005, dedicata alla raccolta fondi per le proposte della Federazione Vip Italia, vale a dire corsi di specializzazione per i volontari, l’addestramento dei nuovi clown e missioni in paesi europei e non. In questo giorno tutti i clown invadono le strade della città per coinvolgere la comunità e divulgare i propri valori.

Un avvertimento dai volontari: occhio ai truffatori che si spacciano per volontari. Per riconoscere i veri clown terapeuti bisogna sempre osservare se hanno il camice distintivo (caratterizzato da maniche a righe gialle o verdi, il logo dell’associazione sul taschino e la scritta ViviamoinPositivo dietro) e il tesserino di riconoscimento (con il loro nome, cognome e il nome da clown).

I volontari VIP sono “missionari della gioia” e hanno un codice di valori ben preciso: gli ideali di fratellanza, unione e solidarietà, uniti a qualità positive (fantasia, creatività, capacità di vedere il positivo delle cose, gioia, armonia, apertura e accettazione) sono alla base. Hanno inoltre la responsabilità di essere d’esempio per gli altri e comportarsi in modo positivo, usando un linguaggio corretto, una vita salutare senza fumo, alcol o droghe né nient’altro di dannoso per sé e gli altri. Ma soprattutto per loro il volontariato è un momento di gioia e allegria dove tutti possono divertirsi.

Monza si riempie di nasi rossi: la raccolta fondi per le attività

“Ogni anno, dal 2005, a maggio, la Federazione Vip Italia (di cui fa parte Vip Brianza Doc, assieme ad altre 70 associazioni sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino) dedica al naso rosso una giornata intera, in cui i volontari clowns si riversano per le strade e nelle piazze della loro città per sensibilizzare l’opinione pubblica, diffondere il pensiero positivo e il vivere in positivo – scrive la realtà – . La Giornata del naso rosso è l’unica giornata nazionale di raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione, tra cui la formazione dei nuovi volontari e l’aggiornamento di clown formati attraverso corsi di specializzazione, la missione in paesi europei ed extraeuropei”.

Ha collaborato Alice Nidasio