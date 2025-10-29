Monza: sì all’ascensore esterno alla scuola Ardigò, approvata la fattibilità

C’è il via libera della giunta per una Ardigò senza barriere architettoniche. Approvato infatti il documento di fattibilità che porterà un ascensore esterno alla scuola secondaria di primo grado di via Magellano, a Monza, nell’ambito dei lavori di abbattimento delle barriere per garantire la piena accessibilità a tutti i piani dell’edificio, caratterizzato da piani sfalsati. Un’opera del valore complessivo di 400 mila euro che rientra nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027.

Monza: sì all’ascensore esterno alla scuola Ardigò, il caso dell’alunna con la gamba ingessata

L’inverno scorso era diventato notizia il caso del trasferimento di una classe al piano terra per aiutare una studentessa con una gamba ingessata, impossibilitata a salire a causa del montacarichi fuori uso. Un servizio spesso bisognoso di interventi.

Monza: sì all’ascensore esterno alla scuola Ardigò, l’impianto previsto

L’impianto, di tipo panoramico e collocato all’esterno del fabbricato per non interferire con la struttura esistente e con le attività scolastiche, sarà dotato di tutte le caratteristiche necessarie per un utilizzo agevole da parte delle persone con disabilità: dimensioni della cabina adeguate, porte automatiche e comandi accessibili anche a non vedenti. L’intervento interesserà il punto di collegamento tra i due corpi principali della scuola, con opere strutturali e di adattamento mirate e limitate alle aree strettamente necessarie.

Monza: sì all’ascensore esterno alla scuola Ardigò, «permetterà a tutti gli studenti di usare tutti gli spazi»

«Questo intervento – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti – è parte di una strategia più ampia di attenzione all’accessibilità agli edifici pubblici, con una particolare attenzione nei confronti delle scuole. La realizzazione dell’ascensore alla Ardigò consentirà a tutti gli studenti di potere utilizzare tutti gli spazi scolastici, in sicurezza e autonomia, senza barriere».