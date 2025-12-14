Monza, ruba vestiti e aggredisce vigilante e poliziotti: 21enne arrestato per rapina impropria

Senza fissa dimora, già noto alla polizia e irregolare sul territorio nazionale, nei giorni scorsi è stato arrestato dagli agenti una Volante della Polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. A finire nei guai un cittadino egiziano di 21 anni.

La pattuglia, di passaggio in centro, a Monza, ha visto il ragazzo in fuga inseguito da un addetto alla vigilanza privata di un esercizio commerciale. Da quanto ricostruito, dopo aver sottratto merce per un valore complessivo di circa 70 euro da un noto negozio di abbigliamento il 21enne avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio senza effettuare il pagamento.

Monza, 21enne arrestato per rapina impropria: addosso anche dell’hashish

Avrebbe anche spintonato l’addetto alla sicurezza facendogli perdere l’equilibrio. Anche una volta raggiunto dai poliziotti avrebbe opposto loro resistenza colpendoli con calci e strattonandoli Bloccato è stato condotto in Questura. Addosso gli è stato trovato addosso dell’hashish per uso personale ed è stato per questo sanzionato. Il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto il 21enne all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.