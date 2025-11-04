Monza, ruba al supermercato usa il carrello come ariete: arrestata una agratese

Dopo avere rubato merce per oltre 300 euro dagli scaffali del supermercato per guadagnarsi la fuga ha usato un carrello della spesa come ariete e ha aggredito l’addetto alla vigilanza che le si è parato contro.

Momenti concitati l’altra sera nel supermercato Iper di via della Guerrina, a Monza. Alla fine gli agenti di una Volante della Polizia di Stato, inviati sul posto dalla centrale operativa della Questura, su richiesta dello stesso vigilante, hanno bloccato la donna nel parcheggio del supermercato e l’hanno tratta in arresto.

Monza, nella borsa merce trafugata: agratese del 1966 arrestata

All’interno della borsa gli agenti hanno rinvenuto la merce trafugata per un valore complessivo di circa 330 euro. Italiana, del 1966, residente ad Agrate Brianza, la donna è stata tratta in arresto per rapina impropria e sottoposta agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa della udienza di convalida.