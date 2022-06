Monza, riverso a terra e senza battito cardiaco: poliziotti in borghese gli salvano la vita

Si trova in prognosi riservata nel reparto unità coronarica del San Gerardo di Monza un uomo di 76 anni che nella mattinata di mercoledì 29 giugno, è stato soccorso da una pattuglia in borghese della Polizia di Stato, in via Magenta dopo essere stato colto da malore. I poliziotti l’hanno trovato riverso per terra in assenza di respiro e di battito cardiaco, ferito sulla zona frontale sinistra per l’impatto con il suolo.

Monza: in attesa del personale paramedico effettuato il massaggio cardiaco

Senza perdere un attimo di tempo, in attesa dell’arrivo del personale medico del 118, prontamente allertato, gli agenti hanno effettuato un intervento di primo soccorso con massaggio cardiaco per alcuni minuti mettendo a frutto quanto acquisito poche settimane fa grazie ad una giornata formativa per l’utilizzo dei defibrillatori in collaborazione con l’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus e il Comitato di Monza della Croce Rossa.

Monza, il 76enne preso in carico dal personale paramedico e portato all’ospedale: è in prognosi riservata

All’arrivo del personale paramedico il 76enne è stato preso in carico e il battito cardiaco è fortunatamente ripreso anche grazie proprio alle manovre operate con efficacia, come attestato anche dai sanitari, poco prima, dai poliziotti, fondamentali per salvare la vita del passante, successivamente trasportato al San Gerardo di Monza in codice rosso.