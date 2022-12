Monza raccoglie la proroga per i dèhor fino al 30 giugno: fino al 100% della superficie interna

Il Comune di Monza ha raccolto le indicazioni della legge di bilancio del governo Meloni e ha prorogato fino al 30 giugno la possibilità di occupare gli spazi esterni di ristoranti, pub e bar fino al 100% della superficie interna: in altre parole è possibile raddoppiare gli spazi a disposizione dentro con tavolini e dèhor su suolo pubblico.

Proroga dei dèhor a Monza: occorre pagare

“Una misura utile per continuare a rendere vivaci le città e le piazze” scrive l’amministrazione comunale che conferma anche “l’applicazione del canone unico patrimoniale già introdotto dallo scorso primo ottobre”: in altre parole, il suo pubblico si paga, anche per evitare disparità di trattamento con chi nei fatti non può mettere tavoli esterni. “Riteniamo importante continuare a sostenere concretamente le attività dei commercianti, soprattutto quelli di prossimità, in un contesto economico complesso”, ha detto l’Assessore al Commercio Carlo Abbà.