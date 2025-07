Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 10 luglio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 10 luglio 2025: la prima pagina

Carcere: celle soffocanti e suicidi, i penalisti scendono in piazza. L’appuntamento è per giovedì 17 luglio sotto i portici dell’Arengario a Monza . Qui la Camera penale locale insieme al coordinamento distrettuale delle Camere penali della Lombardia occidentale scenderà in campo per un’iniziativa con un fine estremamente delicato: quello di tentare di sollevare per l’ennesima volta il velo che circonda le carceri sul sovraffollamento, Monza compresa.

In vista delle vacanze invece Federconsumatori invita come sempre a stare attenti alle truffe: la nuova frontiera? Sono i biglietti aerei.

All’appello manca mezzo miliardo di euro. In compenso cento milioni arrivano dal ministero per le Infrastrutture e altri dieci da Regione Lombardia dopo il nuovo incontro. Con la volontà nuovamente espressa – e a dispetto di quanto avevano dichiarato nelle scorse settimane – “di confermare tutte e 11 le fermate previste” per il prolungamento della metropolitana M5 a Monza.

In primo piano ci sono gli alberi monumentali: un viaggio del Cittadino tra i giganti catalogati da Regione Lombardia e alcune delle loro storie. E poi sul giornale in edicola la mummia di Estorre Visconti.

Infine il Monza, che si è ritrovato a Monzello per ricominciare la stagione e ripartire dalla Serie B. Venerdì allenamento a porte aperte, intanto il Monza “a stelle e strisce” riparte dal mercato e porta a casa il portiere Demba Thiam e il centrocampista Nicolas Galazzi.