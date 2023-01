Monza: quattro torri faro per illuminare tutto il centro sportivo Monzello

La luce è tornata in alcuni giardinetti e aree cani che, fanno sapere dal Comune di Monza, a causa della rottura dei lampioni erano diventate incontrollabili, luoghi di spaccio e di attività illecite oltre che mete di vandali e incursioni notturni. Gli operai hanno sostituito le lampade danneggiate o non a norma nei parchetti delle vie Masaccio, Riva, Libertà, Luca Della Robbia, Einstein, Giacosa, Biancamano, Pergolesi, Milazzo, Tolomeo, Prampolini, Val Seriana, Ragazzi del ’99.

Monzello: via libera al progetto per Monzello

L’intervento, commissionato a una ditta di Burago Molgora, è costato 68.820 euro, ma non è tutto. Il municipio ha, inoltre, dato via libera al progetto per l’installazione di quattro torri faro in via della Blandoria che illumineranno il centro sportivo Monzello (di recente intitolato a Luigi Berlusconi) in occasione delle attività svolte la sera presentato dall’Ac Monza.