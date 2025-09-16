Monza, pugni e maglietta strappata per una collanina: minorenne ferito, un arresto

Una violenta lite degenerata in rapina con un arresto, nella serata di venerdì 12 settembre, attorno alle 23, in corso Milano, a Monza. Vittima un ragazzo minorenne che stava aspettando l’autobus, affrontato, per motivi al momento ignoti, da un 27enne pakistano che dopo una discussione verbale l’avrebbe colpito al volto con un pugno e poi strattonato strappandogli la maglietta, colpito al torace, e quindi afferrato al collo strappandogli una collanina d’argento. Una scena alla quale ha assistito una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato della Questura brianzola, in transito lungo corso Milano.

Monza, aggressore in fuga prontamente bloccato e arrestato per rapina aggravata e lesioni

Gli agenti sono tempestivamente intervenuti riuscendo a bloccare l’aggressore, che stava andando la fuga. Non appena fermato avrebbe lasciato cadere a terra la catenina che impugnava in una mano. Il 27enne è stato quindi arrestato per rapina aggravata e lesioni. Irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora il 27enne è stato posto a disposizione del Tribunale per la celebrazione dell’udienza di convalida e successivo giudizio. Quanto alla vittima, ha riportato diverse contusioni tanto da doversi recare al Pronto soccorso. La buona notizia è che è potuto tornare in possesso della collanina recuperata dagli agenti.