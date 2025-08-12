Due cittadini tunisini, di 38 e 19 anni, sono stati arrestati domenica 10 agosto, alle 22.45, dalla Polizia di Stato, per rapina a mano armata. La chiamata al 112 è partita da un passante, che ha segnalato una colluttazione nei pressi del supermercato Coop di via Marsala. Una volante della Questura è intervenuta immediatamente e, in via Solferino, ha individuato due uomini in abbigliamento sportivo che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga, gettando un coltello vicino a un cestino dei rifiuti.

Polizia di Stato: uno dei fermati ha tentato la fuga

Pochi istanti dopo, un uomo con la maglietta strappata ha raggiunto i poliziotti, indicando i due come responsabili di rapina nei suoi confronti di una collanina d’argento che portava al collo. Individuati e bloccati, uno dei fermati ha tentato di colpire un agente nel tentativo di scappare, ma è stato subito immobilizzato.

Polizia di Stato: la vittima è stata soccorsa dal personale sanitario

La vittima, cui è stata restituita la collanina precedentemente sottrattagli dai rapinatori, ha lamentato dolori in seguito alla colluttazione e pertanto è stata soccorsa dal personale sanitario. Dai controlli in Questura è emerso che entrambi gli arrestati erano già noti alle Forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti alla casa circondariale di Monza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.