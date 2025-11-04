Monza: pretende soldi per restituire il telefonino, arrestato per tentata estorsione

Gli avrebbe strappato di mano il telefonino per poi colpirlo in faccia con dei pugni, il tutto sotto l’occhio di alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Scena concitata in centro città, a Monza, nella serata del 2 novembre. Sul posto, attorno alle 19, si sono portate le Volanti della Polizia di Stato: gli stessi poliziotti al loro arrivo hanno notato due uomini litigare. Uno avrebbe preso per il bavero l’altro, minacciandolo e chiedendogli soldi per restituirgli il telefono cellulare.

La lite e le minacce: la ricostruzione degli agenti della Polizia di Monza

Gli agenti della Questura hanno subito sedato la lite e ascoltata la vittima e testimoni hanno riscostruito l’accaduto e arrestato il presunto aggressore, un egiziano del 2002, per tentata estorsione. All’udienza nel Tribunale di Monza l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.