Emozioni, tanti momenti di commozione e la possibilità di ascoltare stralci di opere di pregio alla quarta edizione del concorso letterario “Premio SLAncio” indetto dalla Cooperativa La Meridiana in collaborazione con la redazione di Scriveresistere, il magazine di chi scrive con gli occhi nella Rsd San Pietro, e dalla Casa dello Spirito e delle Arti. Oltre trecentocinquanta i lavori pervenuti da tutta Italia che hanno affrontato la tematica “La porta”. Le premiazioni sono avvenute sabato pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale della Sla, nella sede della Provincia di Monza e Brianza.

Monza: Premio Slancio 2025 nella giornata mondiale della Sla, i poeti

In giuria, presieduta da Arnoldo Mosca Mondadori, sedevano, tra gli altri, Ferruccio De Bortoli, Maurizio Galimberti, Alfredo Rapetti Mogol, Roberto Mauri, Luisa Sorrentino. Vincitrice della sezione poesia è risultata Sabrina Porro, autrice di “Quando”. Al secondo posto Corrado Martorana con “Porte a sorpresa”. Terzo Andrei Chis con “La porta”.

Segnalazioni speciali per “La classe dei poeti”, gli alunni del Liceo scientifico di Broni, in provincia di Pavia: Federico Giustino e Filippo Bolzenaro hanno letto i loro versi intitolati rispettivamente “La porta aperta” e “La porta”. Una menzione anche per il gruppo di poesia “Il Massimo del Minimo” del Paese Ritrovato.

Monza: Premio Slancio 2025 nella giornata mondiale della Sla, i racconti

La sezione dedicata al racconto è stata vinta da Lorenzo Bassi con “Un’attesa impegnativa”. Secondo il monzese Mario Ambrogio Baroni con “La mia porta”. Terzo classificato Mauro Ghetti con “La porta girevole”. La Rsa Villa dei Cedri di Merate, che ha collaborato alla realizzazione del magazine Scriveresistere, ha segnalato come opera meritevole di menzione il racconto “Persiane” di Lorenzo Pugliese. Un encomio anche per ”Il perdono è la porta per il paradiso” di Fabio Giagnoni.

Monza: Premio Slancio 2025 nella giornata mondiale della Sla, visioni e disegni

Nella sezione “Visioni” Gennaro De Falco ha presentato l’opera vincitrice intitolata “San Rocco in festa”. Al secondo posto “Porte infinite” di Nicoletta Silvia Perotto. Il “Paradiso artificiale” di Marco Fusi ha primeggiato nella sezione “Disegni”.

Monza: Premio Slancio 2025 nella giornata mondiale della Sla, musica e menzioni speciali

Applausi e un grande coinvolgimento emotivo durante l’esibizione della giovanissima vincitrice della sezione “Musica e parole”, la 17enne di Viterbo Arianna Lavacchielli che ha interpretato la sua dolcissima canzone intitolata “Sla”. Al secondo posto Stefano Ferro con “La porta”. Terzo Sandro Chiappori con “La solidarietà è una porta aperta”. Segnalazioni speciali per “Slancio invisibile” di Anna Ceci e “La forza del cuore” di Gigi Liviero. Una casa editrice di Roma effettuerà una selezione di tutti i racconti che hanno partecipato al concorso monzese allo scopo di pubblicare un libro.