Un nuovo bosco urbano in via Negrelli a Monza. I cinque club Lions Monza parco, Regina Teodolinda, Duomo, Host e Corona ferrea, si sono uniti in sinergia con l’amministrazione per donare alla cittadinanza una nuova area verde, piantumando un centinaio di alberi che daranno “respiro” alla comunità.

Monza: nuovo bosco urbano in via Negrelli firmato da cinque club Lions, progetto iniziato tre anni fa

«Tra le nostre attività c’è anche l’ambiente – spiega Angelo Mauri, membro Lions che si è preso cura del progetto – per questo ci siamo impegnati per dare vita ad un vero e proprio bosco urbano. Si tratta di un progetto iniziato tre anni fa che si conclude adesso e, una volta che le piante cresceranno, in accordo con il comune, potremo aprire lo spazio ai cittadini».

Sarà proprio l’ufficio giardini dell’amministrazione a prendersi cura dello spazio e monitorare la crescita dei nuovi arbusti. «Ringraziamo quanti si sono spesi per questo progetto – continua Irene Zappalà, assessore all’arredo urbano – con un percorso pluriennale che si inserisce tra gli interventi del comune nell’ottica, anche, di tutela del territorio e allineato con il nostro sistema di nuove piantumazioni».

Monza: nuovo bosco urbano in via Negrelli firmato da cinque club Lions, il 13 aprile Lions Day all’arengario

Presente mercoledì durante la messa a dimora dei nuovi arbusti, oltre ai soci, anche il primo vice governatore Lions Lorenzo Terlera che sottolineato come «lavorare insieme è importante anche per salvaguardare il pianeta». I Lions non si fermano, il 13 aprile ci sarà, infatti, il Lions day sotto i portici dell’Arengario di Monza, ci sarà una sorta di mostra per raccontare i service realizzati, ci sarà una raccolta di occhiali usati e molto altro.