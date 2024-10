Monza, nel cassone oltre il doppio di rifiuti consentito: maxi sanzione al conducente

Sanzioni per oltre mille euro al conducente di un autocarro fermato nei giorni scorsi dalla Polizia locale a Monza. Il mezzo, omologato per trasportare al massimo 1.100 chili, aveva invece nel cassone 2.400 chili di materiale edile, figurando così in evidente sovraccarico. Problemi anche nel formulario per il trasporto dei rifiuti, che non sarebbe stato compilato correttamente.

Monza: sanzionati il conducente di un furgone carico di materiale edile

Gli agenti del Comando di via Marsala, impegnati in un controllo ordinario del territorio, mirato anche al costante contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, una volta intercettato il camion e proceduto a verifiche hanno riscontrato le presunte violazioni. E non è finita: è infatti emerso che il conducente, titolare di patente Ucraina, era residente in Italia da oltre un anno senza aver provveduto alla conversione del documento.