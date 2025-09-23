Monza Cronaca

Monza, minacce mafiose alla giornalista Giorgia Venturini

Una testa di capretto davanti a casa: l'ha trovata la monzese che ha presentato denuncia ai carabinieri. Le parole dell'Ordine dei giornalisti.
di
La foto di Giorgia Venturini pubblicata dall'Ordine dei giornalisti
La foto di Giorgia Venturini pubblicata dall’Ordine dei giornalisti

Una testa mozzata di un capretto all’interno di un sacco nero, insieme alla pelle scuoiata dell’animale, è stata trovata dalla giornalista Giorgia Venturini, davanti alla sua abitazione“. Quell’abitazione è a Monza e ci vive Giorgia Venturini, giornalista oggi di Fanpage.it che agli esordi della professione è stata cronista per la nostra testata, il Cittadino.

“A darne notizia è stato lo stesso direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, che ha ricordato come la collega Giorgia Venturini,  laureata in sociologia delle organizzazioni criminali, abbia al suo attivo numerosi articoli e inchieste sulla mafia” ha scritto lo stesso Ordine dei giornalisti nazionale, prendendo le difese della monzese e raccontando quanto avvenuto. “La giornalista sta collaborando in qualità di co-host, al format investigativo Confidential di Fanpage.it, condotto dall’ex direttore della testata Francesco Piccinini, in onda ogni lunedì alle 22 sul canale YouTube del giornale. Nelle prime puntate di Confidential si è parlato della strage di Capaci e della vera storia dietro la morte di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta“.

Monza, minacce mafiose e la denuncia ai carabinieri

L’atto intimidatorio – ha scritto il direttore – è avvenuto pochi giorni prima il live della quarta puntata che era in programma il 15 settembre. Per questioni organizzative quella puntata, dopo quello che è accaduto a Giorgia, abbiamo dovuto rimandarla”.

La giornalista ha sporto denuncia ai carabinieri per quanto accaduto. La notizia di reato è passata già nelle mani della Direzione distrettuale antimafia, scrive l’Ordine, “che ha subito predisposto un’attività di vigilanza presso la redazione di Fanpage.it di Milano e presso l’abitazione di Venturini”.

“Quanto accaduto è estremamente grave – ha scritto l’Ordine – Il Consiglio nazionale dei giornalisti condanna il grave atto intimidatorio, compiuto nei confronti di una giornalista che si occupa di mafie. Il Consiglio nazionale nell’ esprimere vicinanza e solidarietà alla collega e alla redazione tutta di Fanpage auspica che le forze dell’ordine e la magistratura, arrivino presto a individuare i responsabili dell’intimidazione e i loro mandanti,  per permettere alla giornalista e alla testata giornalistica di continuare a lavorare in sicurezza. Inoltre si unisce alla richiesta del cdr rivolta alle istituzioni, affinché si parli del lavoro di Giorgia, di quello che è successo, e si mantenga alta l’attenzione”.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags