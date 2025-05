Monza, l’investito scatta una foto al pirata della strada e lo fa denunciare

L’investito ha avuto la prontezza di riflessi di scattare una foto all’investitore prima che si allontanasse, senza prestare soccorso, consentendo così alla Polizia locale di identificare il pirata della strada, denunciato.

E’ accaduto a Monza lunedì 5 maggio in via Marsala attorno alle 14. Sul posto, oltre che una pattuglia del Comando, si sono portati anche mezzi di soccorso inviati dal 118. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dagli agenti, un 51enne, soccorso in codice verde e portato al pronto soccorso del Multimedica di Sesto San Giovanni è stato urtato da un automobilista che invece di prestare soccorso si è dato alla fuga.

Monza, il pirata della strada rintracciato dalla Polizia locale in piazza Trento e Trieste

Determinante, tuttavia, è stata la prontezza di riflessi del ferito che, prima che si dileguasse, è riuscito a scattare una foto al volto del presunto “pirata stradale”, fornendo così agli inquirenti un elemento chiave per le indagini. Trascorsa qualche ora, attorno alle 18.30, dopo intense ricerche, una pattuglia del Nucleo Intervento Rapido Motocilisti, in servizio in abiti civili, ha rintracciato il presunto responsabile in piazza Trento e Trieste. Si tratta, dicono dal Comando, di un cittadino pakistano classe 2002. Condotto negli uffici per il fotosegnalamento è stato successivamente denunciato per omissione di soccorso.