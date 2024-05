Monza, l’appello per la Coop L’Iride: «C’è un altro spazio per la sede?»

«Valutiamo se si riesce a trovare in città un altro spazio per l’Iride»: l’appello è stato lanciato in consiglio comunale da Pierfranco Maffè di Forza Italia: «Il centro socio educativo – ha affermato – è andato a mollo per l’ennesima volta: ben vengano le raccolte fondi, ma non bastano».

Monza, l’appello per la Coop L’Iride: la struttura di via Boccaccio di nuovo allagata

La struttura di via Boccaccio, infatti, è a rischio ogni volta che il Lambro si ingrossa tanto che in altre occasioni, come nel 2014, i locali della cooperativa sociale sono stati invasi da acqua e fango che hanno provocato danni ingenti. Dopo l’allagamento del 15 maggio la protezione civile ha aiutato gli operatori a liberare gli spazi che ora dovranno essere ripristinati.