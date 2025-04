Monza: la scuola primaria Anzani torna agli studenti dopo i lavori

“In una bella scuola si cresce più felici”. Così i bambini della primaria Anzani di Monza hanno ringraziato l’amministrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria realizzati in questi mesi. Mercoledì mattina il sindaco Paolo Pilotto, con gli assessori Marco Lamperti (lavori pubblici) ed Egidio Longoni (bilancio e vice sindaco) insieme alle maestranze sono stati accolti con disegni, cartelloni, poesie e biglietti, gesti di apprezzamento per avere finalmente una scuola calda, grazie ai nuovi infissi, bella, grazie alle nuove imbiancature e, soprattutto una palestra molto luminosa.

«In questi mesi i bambini hanno ruotato negli ambienti della scuola – commenta Anna Cavenaghi, dirigente del plesso – per permettere agli operai, coordinati da Filippo Gaetano e Vincenzo, di effettuare i vari interventi. Persone eccezionali che si sono rese disponibili anche per i piccoli interventi di manutenzione chiesti proprio dai bambini».

Dalla sistemazione di una sedia, una tapparella o piccole altre richieste nessuno si è risparmiato e il risultato è una scuola migliorata. Soprattutto pensando al clima interno. «Oltre ai serramenti abbiamo sostituito anche i davanzali – spiega Alberto Gnoni, responsabile dell’ufficio lavori pubblici – mettendoli in marmo così da eliminare il ponte termico. Ci sarà un risparmio energetico del 30 percento circa e, soprattutto, i bambini non avranno più freddo in inverno».

Un intervento di 800mila euro che ha coinvolto la scuola, la palestra, il centro diurno di via Gallarana che è sempre nel complesso. «Restituiamo al quartiere una scuola più sicura, efficiente ed accogliente – hanno detto il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici – grazie agli interventi fatti. È un tassello che si inserisce nel più ampio sforzo di attenzione verso gli edifici scolastici che restano tra le priorità dell’amministrazione. L’impegno dei bambini a scuola è lo stesso degli adulti per la città finalizzato alla crescita insieme in un luogo accogliente da rispettare».