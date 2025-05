Dalla Fiat 500c Topolino a partire da 1.500 euro o la vecchia Alfa Romeo Giulia a 500 euro, su fino alla Range Rover Evoque, da 30mila euro. E tra altre “vecchiette” anche una Fiat Croma, una Multipla e una Bravo. O una Jaguar s-type. E la fascia qui varia dai 400 ai tremila euro. Quattro ruote all’asta nelle prossime settimane. E poi immobili – abitazioni e aziende – arredi e persino vini, liquori e capi di abbigliamento.

Un elenco di decine e decine di pagine con tutti i dettagli è visibile sul sito di astalegale.net, società con sede a Carate Brianza, “azienda leader in Italia nel settore della pubblicità legale, nello svolgimento delle aste giudiziarie online e nell’informatizzazione delle procedure esecutive e concorsuali, in piena interoperabilità con il Processo Civile Telematico. Con oltre 25 anni di esperienza, è il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore” si legge nel “Chi siamo”.

La società caratese evidenzia in una carrellata di numeri, che ha più di 170 dipendenti in organico, assiste oltre 80 Tribunali (tra i quali appunto quello di Monza) e ha gestito oltre 300mila aste giudiziarie e più di 2milioni di vendite giudiziarie.

Tribunale di Monza

Monza: in tribunale il grande mondo delle aste, nelle fotografie scorrono anche storie di vita

Scorrendo immagini e descrizioni delle aste online più imminenti, relative al Tribunale di Monza, si incappa innanzitutto in storie di vita, di case, ma anche in aziende e quindi attività, lavoro, che evidentemente non c’è più. Come le automobili (e decine di furgoni e autocarri), anche le abitazioni all’asta sono per tutte le tasche e si trovano praticamente in qualunque località della provincia. Si passa da quelle con base d’asta di qualche decina di migliaia di euro a quelle che sfiorano il milione, come una da 810mila euro a Lissone (offerta minima 607.500 euro). Disponibili anche numerose autorimesse, e poi depositi più o meno in buono stato e fabbricati artigianali e industriali.

E ad andare all’asta sono spesso anche i “contenuti” e non solo i muri: quindi il divano angolare o la cucina, il forno, il comò in radica da 281 euro o il lotto di quadri da 140 euro.

C’è anche quello che appare verosimilmente il contenuto di una esposizione di arredi che comprende decine di articoli, da letti, ad armadi, cucine, camerette, tavolini, librerie, lampade e tappeti.

Svuotato anche un bar/ristorante: proposti un frigo, un set completo di piatti e stoviglie e poi stock di vini e liquori. Non mancano poi attrezzature di officine e arredi da ufficio e il forno elettrico (doppio) di una pizzeria.

Monza: in tribunale il grande mondo delle aste, i numeri in provincia

A lunedì 28 aprile, secondo quanto riportato dal sito, sono 171 gli immobili all’asta in provincia (15 dei quali a Monza), 109 dei quali residenziali, 41 commerciali e 4 industriali, mentre sono 82 le aste online attive per soli immobili previste a calendario nei prossimi 30 giorni. Un numero che sale a 371 se si considerano anche 327 mobili e una azienda. Delle 40 città della provincia interessate la parte del leone la rivestono per distacco Seregno (in 181 casi) e Concorezzo (100). In 21 casi, invece, Monza: all’asta 11 abitazioni civili (una delle quali con base di oltre 700mila euro e un’altra di 687mila) ma si possono fare anche buoni affari con abitazioni che partono da meno di 100mila), tre terreni, un ufficio, una autovettura.