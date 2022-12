Monza, il turismo cresce: nuovo Infopoint in centro

Aumentano le presenze di turisti a Monza. “I primi dati – afferma Carlo Abbà, assessore al Marketing territoriale – sono superiori del 5-7% rispetto a quelli del 2019 quando si sono registrati centomila arrivi e duecentomila pernottamenti. Non si tratta solo di persone presenti per motivi di lavoro. Anche nei week end si registrano numeri pari a quelli degli altri giorni della settimana e durante il mese di agosto alcuni alberghi sono rimasti aperti per accogliere la clientela”.

Monza, il turismo cresce: “Qui per accogliere tutti i monzesi”

L’annuncio è stato dato in occasione della presentazione del nuovo Infopoint turistico di piazza Trento e Trieste angolo via Padre Reginaldo Giuliani gestito dalla Pro Monza.

“Questo spazio – spiega il presidente della Pro Monza Giorgio Mangiagalli – vuole essere il centro attorno al quale ruota il turismo della città. Un luogo in cui trasmettere ai visitatori la nostra passione per Monza invitandoli a viverla, a ritornarci, a consigliarla ai loro parenti e amici. E non solo: qui vogliamo accogliere tutti i monzesi desiderosi di saperne di più della loro città, delle iniziative, degli eventi, degli spettacoli. Per questo è importante fare rete con tutte le strutture e i sistemi economici che operano nel turismo”.

Infopoint Turismo

Monza, il turismo cresce: Villa reale

Anche la Villa Reale si sta rivelando un sito attrattivo per monzesi e turisti. Dopo il successo degli eventi organizzati ad Halloween (13.500 visitatori in quattro giorni) e durante il Ponte dell’Immacolata e l’interesse suscitato dalle mostre in corso (Keith Haring e Stregherie), il Direttore Generale Consorzio Villa Reale e Parco Giuseppe Distefano ha dato qualche anticipazione per il 2023.

“Stiamo approntando un nuovo percorso al secondo piano – precisa – A maggio, invece, si terrà un’importante rassegna vinicola-gastronomica a cura del Merano Wine Festival. Il nostro obiettivo è avere un ulteriore giorno di apertura della Villa e implementare sempre più le offerte per suscitare un interesse maggiore”.

Monza, il turismo cresce: gli orari dell’infopoint

L’Infopoint sarà aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e domenica dalle 9 alle 15.