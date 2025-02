Monza: il primo treno a idrogeno d’Italia è alimentato dal Gruppo Sapio

C’è anche un po’ di Monza e Brianza nel progetto del primo treno italiano alimentato a idrogeno inaugurato giovedì 13 febbraio a Rovato (Brescia) alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del capogruppo consiliare della Lega, Alessandro Corbetta.

A fornire il carburante, in questo caso assolutamente green, l’idrogeno appunto, per il progetto è stato infatti il Gruppo Sapio di Monza. “Lombardia è terra di primati. Il treno a idrogeno è passo verso il futuro, questa è vera sostenibilità ambientale” ha detto Corbetta. Ha ribadito che si tratta di un primato “tutto Made in Lombardy, reso possibile dall’eccellenza lombarda di FNM e grazie al fondamentale investimento di Regione e del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini”.

La prima linea ferroviaria con treni a idrogeno, Corbetta (Lega): “Primato lombardo”

Giovedì è stato presentato il primo dei 14 treni a idrogeno in previsione con l’apertura dell’impianto di Rovato per la manutenzione e il rifornimento dei treni e la creazione della prima Hydrogen Valley della Lombardia e d’Italia con la trasformazione della Brescia-Iseo-Edolo nella prima linea ad idrogeno del Paese: “un passo importante – ha aggiunto il consigliere leghista – verso il futuro e apre nuove prospettive per il settore ferroviario con soluzioni per un trasporto a basso impatto ambientale. Il passaggio all’idrogeno – ha concluso – è un percorso di innovazione e modernizzazione dei trasporti e delle infrastrutture che la Regione, prima in Europa, sta portando avanti da tempo per mostrare la via alla vera e concreta sostenibilità ambientale”.