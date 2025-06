Per il terzo anno consecutivo l’istituto scolastico Ferrari si aggiudica il primo premio al sedicesimo Toyota skill contest grazie ad Alessandro Bernardini. Una vittoria particolarmente apprezzata perché il contest si è svolto proprio a Monza e nell’anno del trentennale dell’avvio del programma formativo di Toyota in Italia.

Monza: il premio Toyota skill contest dice ancora istituto Ferrari, prima scuola a intraprendere il percorso

Grande soddisfazione per la dirigente, Valentina Soncini, i docenti del team di formazione Emilio Ferrante, Giuseppe Fazzari e Francesco Celentano. Proprio per quest’importante ricorrenza erano presenti anche i rappresentanti di Toyota Motor Italia Giancarlo Mancini (dealer & learning development senior specialist) e Luana Montonese (Toyota academy senior manager) che hanno sottolineato alcuni aspetti importanti di questa sinergia.

«Il Ferrari di Monza è stata la prima scuola a intraprendere questo percorso, con l’allora dirigente Ferdinando D’Alfonso – ricordano i rappresentanti Toyota – tramite un accordo siglato con Toyota Motor Italia. Ed è sulla scorta di questa storia trentennale che l’istituto Ferrari ha attivato, per il prossimo anno scolastico il corso di studi quadriennale di filiera tecnologico-professionale nell’ambito della manutenzione auto, con la partecipazione di Its Lombardia Meccatronica academy e gruppo City Motors».

Monza: il premio Toyota skill contest dice ancora istituto Ferrari, Toyota tech school

L’attuale Toyota tech school (Tts) il programma T-Tep della casa automobilistica per la formazione professionale dei giovani conta 35 scuole coinvolte in tutt’Italia e, entro il 2026 vuole ampliare la rete sino a 53.

«Questo è un programma che funziona bene, piace agli studenti e risponde alle necessità del mondo del lavoro – continua la dirigente Soncini – Sono orgogliosa dei miei ragazzi, per il terzo anno abbiamo vinto è tutto merito del loro impegno e dello studio costante. Con Toyota lavoriamo in grande sinergia e questa modalità permette ai ragazzi di avere maggiori competenze per accedere al mondo del lavoro».

Monza: il premio Toyota skill contest dice ancora istituto Ferrari, venti scuole e la visita nei paddock

All’edizione monzese hanno preso parte tutte le venti scuole, ognuna con il proprio studente e relativo docente accompagnatore, nella due giorni di gara, i ragazzi si sono affrontati in cinque prove, una teorica quattro pratiche, lo scorso giovedì e venerdì, c’è stato anche il tempo per rilassarsi e vivere nuove esperienze. Come la visita guidata nei paddock dell’autodromo, per tutti i futuri meccanici un sogno a occhi aperti e la cena con le autorità, i responsabili delle concessionarie con cui la scuola collabora, i referenti del progetto e lo storico dirigente D’Alfonso che, per primo, diede il via a questa importante partnership.