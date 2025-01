È l’articolo 11 della Costituzione italiana a dirlo e la ong Emergency ha deciso di ricordarlo con una campagna specifica: l’Italia ripudia la guerra. Anzi, “R1pud1a”. Il Comune di Monza ha deciso di aderire alla campagna lanciata dall’organizzazione fondata da Gino Strada “contro la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e a favore della pace e della giustizia”. L’adesione è arrivata da una delibera di giunta che impegna l’Amministrazione “a sostenere e diffondere la campagna di Emergency”.

Il primo passo è l’affissione nei centri civici, nelle biblioteche e nel municipio di piazza Trento e Trieste di un manifesto che riporta il nome della campagna e il testo integrale dell’articolo 11 della Costituzione. Quindi l’invito alla cittadinanza ad aderire anche individualmente alla campagna di Emergency.

Monza: il Comune dice sì a Emergency, «la pace è un cardine»

«Con l’adesione alla campagna – ha detto il sindaco Paolo Pilotto – ribadiamo la centralità e l’irrinunciabilità dei principi stabiliti dall’articolo 11 della Costituzione. La pace è uno dei cardini su cui si fonda la nostra cultura e la nostra società. Ricordarlo in tempi come questi, con tensioni e conflitti che caratterizzano più fronti internazionali, è più che mai essenziale. La lettura integrale dell’articolo 11 della Costituzione, inoltre, impone a tutti noi di uscire da facili luoghi comuni». Per l’assessore alle Pari opportunità Andreina Fumagalli «dalla guerra non esce vincente nessuno ed è sempre la popolazione civile a pagare il prezzo più alto, con morti, feriti, violenze e privazioni di ogni genere. Aderire a questa campagna significa ribadire, come Amministrazione, che i conflitti armati sono una sconfitta per tutti perché i conflitti vanno risolti con la diplomazia, la politica e la pace».

Monza: il Comune dice sì a Emergency, il testo dell’articolo 11

L’articolo 11 della Costituzione italiana, approvata alla fine del 1947 ed entrata in vigore il primo gennaio del 1948, è uno dei figli più diretti di quanto avevano vissuto gli italiani negli anni immediatamente precedenti, con le devastazioni della Seconda guerra mondiale. “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli – recita – e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo“.