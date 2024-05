Monza: il Comune confonde la festa nella comunicazione sui rifiuti, ironia sui social

“2 giugno, festa della Liberazione“. Ha fatto il giro di Facebook l’errore pubblicato dal Comune di Monza sul sito istituzionale nella comunicazione sulla raccolta rifiuti: la festa della Repubblica, che ricorre il due giugno, trasformata nella festa della Liberazione, celebrata il 25 aprile. Un errore marchiano, forse un copia-incolla mal eseguito e traditore, per dire che “domenica sono sospesi i servizi di raccolta rifiuti e pulizia strade“, che non risulta comunque siano attivi nel giorno festivo settimanale.

Monza: il Comune confonde la festa nella comunicazione sui rifiuti, i post di Longo e Allevi

Se n’è accorto il consigliere comunale di Forza Italia Massimiliano Longo, che ha postato l’immagine nel primo gruppo dedicato alla città di Monza, condiviso nella serata di giovedì anche dall’ex sindaco Dario Allevi: “In Comune hanno le idee un po’ confuse” ha scritto il primo, “Nella nostra città, da due anni a questa parte, succede di tutto, anche questo” ha commentato il secondo. In entrambi i casi decine i commenti raccolti.

Monza: il Comune confonde la festa nella comunicazione sui rifiuti, errore corretto con informazioni utili

Il Comune ha corretto l’errore ricordando anche che domenica 2 giugno, festa della Repubblica, sarà chiusa la piattaforma ecologica. Sabato 1 giugno invece il Centro Ambientale Mobile non effettuerà il servizio in via Modigliani per la Festa di Primavera del Centro Civico Liberthub.