Monza: i parcheggi per disabili transennati per Natale, la risposta del Comune

Il signor Luigi è un monzese invalido al cento per cento. Per spostarsi usa l’auto. Sabato 10 dicembre sarebbe dovuto andare in centro per alcune commissioni. Ma i tre parcheggi riservati alle persone disabili (gli unici) e collocati a ridosso della Banca popolare di Milano, a pochi passi dal palazzo comunale, sono transennati per lasciare spazio ai mercatini di Natale.

Monza: i parcheggi per disabili transennati per Natale, il racconto di un monzese

«Già altre volte ho visto macchine parcheggiate davanti ai portici dell’arengario, e sapendo che mi sarei fermato poco tempo ho deciso di lasciare lì l’auto», racconta. Al ritorno, puntuale, ha trovato la multa sul cruscotto per divieto di sosta.

«Non contesto assolutamente la multa – precisa – so che non è consentito parcheggiare nella piazza dell’arengario, ma non avevo alternativa dal momento che i tre parcheggi a disposizione dei disabili sono occupati da quando sono iniziati gli eventi di Natale, tra la presenza dei mercatini e quella della ruota».

Prima dell’installazione delle attrazioni natalizie i tre parcheggi in questione, proprio a ridosso della ztl che porta verso il centro storico, risultavano off limits solo il giovedì, in occasione del mercato settimanale in piazza Trento Trieste. «Ora invece dovrò aspettare la fine delle festività per poter rivedere quei posti auto di nuovo liberi. Io ho una protesi a una gamba, per me è davvero difficile riuscire a camminare per lunghi tratti, l’utilizzo della macchina mi è indispensabile per potermi muovere in autonomia».

Monza: i parcheggi per disabili transennati per Natale, la replica dell’assessore

Ha prontamente informato della vicenda gli uffici comunali, per segnalare il disservizio, ma non ha ottenuto risposta.

Della questione è stata informata l’assessore alla Mobilità, Giada Turato che ha spiegato come l’arrivo delle attrazioni natalizie (i mercatini, la ruota e la giostra accanto al municipio) abbiano di fatto reso necessario togliere quei tre posti auto a ridosso dell’arengario riservati ai disabili.

Monza: “Parcheggio gratuito tutto l’anno sulle strisce blu e per Natale una decina di posti in largo 25 Aprile”

«È bene però ricordare a tutte le persone con disabilità che per loro è consentito il parcheggio gratuito sulle strisce blu dei posti auto gestiti da Monza Mobilità in superficie in centro – ha spiegato l’assessore Turato – Inoltre, proprio per il periodo natalizio, per ovviare alla mancanza dei tre posti auto accanto alla BpM, sono stati recuperati una decina di nuovi parcheggi in largo 25 Aprile».

Dunque, ora si sa, l’alternativa per le persone disabili che intendono parcheggiare in centro Monza c’è.

Oltre ai dieci posti ricavati alle spalle del mercatino di Natale anche la possibilità (consentita tutto l’anno) di poter lasciare gratuitamente l’auto nei parcheggi delimitati dalle strisce blu in centro.