Monza: Frassati Runners, il team dell’oratorio alla Milano Marathon per beneficenza

Ci saranno anche i ragazzi dell’oratorio Frassati di Monza domenica 7 aprile sulle strade di Milano per la maratona della città. Sono Gabriele Fedeli, Stefano Ricci e Alessandro Russo che correranno insieme a Davide Forte, responsabile dell’oratorio di Cederna.

Monza: Frassati Runners per YouSport social club

Una sfida di resistenza ma anche un’occasione per fare del bene, a ritmo di corsa. I quattro, infatti, correranno la Milano Marathon per sostenere le attività dell’associazione YouSport social club, che crea spazi di inclusione per persone con fragilità. Un’associazione per cui lavora anche un altro volto noto dell’oratorio di quartiere, Alessandro Colombo.

Monza: Frassati Runners, la raccolta fondi

E mentre i ragazzi si preparano alla gara, è già partita la raccolta fondi online per sostenere proprio l’associazione sulla piattaforma Rete del dono con il nome di Frassati runners. Ad oggi sono stati raccolti poco più di 260 euro, con un obiettivo fissato di 500 e ancora trenta giorni per poter dare il proprio contributo.

«Partecipiamo perché lo sport sia davvero per tutti, nessuno escluso», spiegano. L’associazione YouSport, che opera su Milano, propone progetti con lo scopo di creare occasioni di incontro, accoglienza e integrazione per persone in difficoltà economica o che si trova in condizione di emarginazione sociale, favorendo l’inclusione e la mescolanza tra culture diverse attraverso lo sport. Lo scopo ultimo è realizzare un centro sportivo sociale aperto a tutti, senza distinzione.

Monza: Frassati Runners, il video

Per pubblicizzare il loro progetto e continuare a raccogliere fondi i quattro runners hanno realizzato anche in piccolo video (in corsa, ovviamente) nel quale raccontano la loro partecipazione all’evento.