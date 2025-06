Monza festeggia San Gerardo: tra sacro e ciliegie, cosa succede in città

Venerdì 6 giugno è la festa liturgica di san Gerardo dei tintori, patrono di Monza. La parrocchia che da quattrocento anni custodisce il corpo del santo monzese celebra la festività del patrono, iniziata già nei giorni scorsi con l’incontro con monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio delle cause dei santi della diocesi di Milano, ospite lo scorso 3 giugno e dopo l’adorazione eucaristica comunitaria di mercoledì sera.

Monza festeggia San Gerardo: il programma liturgico

Il vicario episcopale per la zona quinta di Monza, monsignor Michele Elli ha presieduto la messa vigiliare. Venerdì la chiesa è aperta ai fedeli dalle 7: possono avvicinarsi al santo deposito per venerare le spoglie del santo.

Alle 18.30 messa solenne alla presenza dei sacerdoti nativi della parrocchia e che hanno svolto il loro ministero in San Gerardo, presieduta da don Giorgio Porta, che ricorda i 25 anni di ordinazione sacerdotale. Alla funzione parteciperanno anche le autorità civili della città.

Monza San Gerardo nel Lambro nel giorno della festa

Monza festeggia San Gerardo: le visite guidate col Fai

Nel giorno dedicato alla festa del santo patrono sarà possibile anche visitare la chiesa che ne conserva il corpo guidati dai volontari del Fai in due turni di visita: alle 20.45 e alle 21.15. La giornata si chiuderà con la recita della compieta alle 22.30, e la chiusura della chiesa.

Per tutta la giornata sarà possibile avvicinarsi all’urna di san Gerardo e sfilare davanti al santo deposito. La festa liturgica terminerà sabato 7 giugno con la messa celebrata in ricordo dei benefattori della parrocchia, alle 18.30.

Monza festeggia San Gerardo: le ciliegie e la statua nel fiume

E mentre dentro la chiesa i devoti del santo affideranno a lui preghiere e intenzioni, fuori dal sagrato lungo via San Gerardo e largo Esterle, si possono trovare le tradizionali bancarelle di ciliegie, per rispettare la memoria folcloristica del santo legata proprio al frutto estivo.

Attenzione ai divieti. Dalle 6 e fino alla chiusura della chiesa, alle 22 è interdetto il passaggio da via San Gerardo e largo Esterle. La Protezione civile ha posizionato come tradizione nel Lambro la statua del santo, che ricorda il miracoloso passaggio sulle acque del Lambro in piena, quando Gerardo riuscì a portare ai malati ricoverati nel primo ospedale cittadino i viveri.

Monza festeggia San Gerardo: la parrocchia dell’ospedale e la mostra su Acutis

Anche la parrocchia ospedaliera San Gerardo ricorda il patrono. Fino alle 15.30 la celebrazione della messa solenne. Durante il giorno è possibile visitare la mostra sulle icone e quella dedicata ai miracoli eucaristici realizzata dal beato Carlo Acutis e allestita negli spazi della parrocchia.