Monza, esibisce una patente rumena ma è falsa: automobilista denunciata

Viaggiava in auto con una patente falsa una 45enne residente a Monza denunciata dalla Polizia locale per “falso in certificazione amministrativa”. Le è stato anche elevato un verbale per guida senza patente e l’auto che stava guidando è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì 9 dicembre, attorno a mezzogiorno, quando un equipaggio del Radiomobile del Comando di via Marsala, durante un “controllo dinamico della circolazione” ha verificato alla banca dati la targa dell’auto condotta dalla donna ed è emerso la proprietaria del veicolo non era in possesso di patente.

Monza, automobilista al volante senza patente: quella esibita risultata falsa

Fermata nelle vicinanze della Villa Reale, alla canonica richiesta di patente e libretto l’automobilista, cittadina Europea non unionale, ha esibito una patente “apparentemente rilasciata dalle autorità di Romania”. Ma da un controllo approfondito effettuato sul posto dagli agenti sono emersi dubbi sulla genuinità del documento, in particolare per la qualità di stampa.

La 45enne è stata quindi accompagnata al Comando per l’identificazione con foto-segnalamento e il documento esibito, posto sotto sequestro, è stato inviato all’ufficio “Falsi documentali” della polizia locale di Milano che, dopo analisi eseguite immediatamente, “ne ha certificato la falsità“. Inevitabile quindi la denuncia all’autorità giudiziaria.