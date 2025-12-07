Monza: ecco come sarà la nuova biblioteca di Cederna

Dopo l’annuncio dell’avvio dei lavori per la nuova biblioteca nel quartiere di Cederna, a Monza, all’interno del comparto ex Cotonificio, lo spazio culturale si può anche vedere: i progetti sono contenuti in una delibera approvata dalla giunta il 20 novembre e pubblicata all’albo pretorio del Comune il 5 dicembre.

Si tratta del via libera al cantiere partito la scorsa settimana: il progetto è stato depositato dalla società Litha srl, che si sta occupando del recupero del Cotonificio, ed è firmato dallo Studio Lonati & Balconi di Nova Milanese. “L’area è attualmente libera, dopo la demolizione del residuo di edificio esistente – si legge nella relazione – Resta in piedi la ciminiera adiacente. L’edificio proposto è costituito da due blocchi con un unico piano fuori terra, collegati da un blocco di ingresso centrale. L’insieme determina un fabbricato omogeneo per caratteri tipologici, sistemi costruttivi e funzione”.

Monza: le scelte architettoniche per la biblioteca di Cederna

La nuova biblioteca di Cederna a Monza

Il documento aggiunge che “sono previste ampie porzioni vetrate sia per esigenze estetiche che esigenze funzionali di illuminazione naturale degli ambienti interni” e che “l’aspetto architettonico propone una soluzione progettuale di carattere contemporaneo: le forme sono geometriche e nette, in linea con i nuovi edifici realizzati nei recenti interventi edilizi del territorio“. Le zone di accesso saranno identificati da pannelli grigio scuro, mentre in generale la forma è studiata per “limitare l’impatto visivo verso l’esterno e rendere l’insieme più leggero e meno incidente a livello percettivo. Nella progettazione si è proceduto a sviluppare un linguaggio attuale, basato su forme essenziali e ben definite, su superficie piane, lisce e geometriche che formano elementi netti e puliti, senza elementi decorativi e ornamentali. I materiali sono moderni e di recente produzione, semplici e lavorati in modo lineare e riconducibile ai materiali del passato ma contestualizzati e aggiornati secondo le tendenze più recenti della progettazione architettonica”.

Monza: il progetto di sostenibilità della biblioteca di Cederna

La nuova biblioteca di Cederna a Monza: i colori identificano le aree funzionali, gli spazi generali, le scaffalature, le zone per (da sinistra) adolescenti, ragazz, bambini, l’accoglienza

Poi il capitolo della sostenibilità dell’edificio, con un progetto che intende ridurre consumi energetici, di acqua, con limitazioni di sprechi. “L’edificio è pensato per avere un impatto sull’ambiente tendente a zero” con interventi per ridurre la quantità di energia richiesta per esempio la climatizzazione e il riscaldamento, oltre a prevedere una copertura piana che “consente l’installazione di pannelli solari senza interferire con l’aspetto estetico degli edifici”.