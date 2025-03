Monza e Brianza, violenza contro le donne: dal 2024 oltre 130 provvedimenti del Questore

Sono stati 28 nel 2024 i provvedimenti contro atti persecutori e 82 per violenza domestica della Polizia di Stato di Monza, altri 22 interventi complessivi (18 dei quali per violenza domestica) nei primi mesi di quest’anno. In occasione della Giornale Internazionale della Donna due poliziotte della Questura di Monza e della Brianza, in piazza Duomo, a Monza, hanno distribuito brochure informative e dato consigli e informazioni sulle strutture che prestano aiuto in caso di violenza.

Violenza contro le donne a Monza e in Brianza: due poliziotte in piazza per dare consigli

Un ampio focus è stato dedicato alla spiegazione di strumenti giuridici molto efficaci per affrontare il problema, come l’ammonimento del Questore, caratterizzato dalla grande rapidità finalizzata a stoppare l’autore delle violenze anche in assenza di un procedimento penale e senza la necessaria assistenza di un avvocato. Alle vittime basta recarsi in un ufficio di polizia.

Nei casi di violenza domestica il provvedimento può essere adottato anche d’iniziativa dal Questore, anche senza istanza della vittima, ad esempio quando viene segnalato, anche in forma anonima, un episodio di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, revenge porn, violazione di domicilio o danneggiamento. L’adozione da parte del Questore del provvedimento di ammonimento determina tra l’altro effetti diretti sul piano penale e processuale, come l’aumento delle pene in caso di condanna e la procedibilità d’ufficio per il reato di atti persecutori, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’ammonimento.

Violenza contro le donne: 83 uomini hanno aderito a un percorso di mediazione

Contestualmente alla notifica dell’ammonimento proposta anche l’attivazione di un percorso, al Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. In caso di consenso è la stessa Questura a fissare l’appuntamento al CIPM di Monza. Nel 2024 le adesioni sono state 101. 83 i soggetti che si sono effettivamente presentati al Centro e hanno continuato il percorso (dopo il primo appuntamento).