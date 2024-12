Monza, deve scontare 25 anni anche per violenza sessuale: arrestato a Manchester ed estradato

Condannato per atti persecutori, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza all’epoca minorenne, tra il 2015 e il 2016, quanto risiedeva a Besana in Brianza, un 35enne albanese è stato tratto in arresto a Manchester, nel Regno Unito dopo una richiesta di estradizione in quanto colpito da un ordine di esecuzione pena emesso

dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Monza. Condannato inizialmente a 12 anni e 6 mesi dal Tribunale di Monza, dovrà scontare 25 anni di reclusione in quanto la pena successivamente è stata cumulata con altre condanne emesse dai Tribunali di Lecco e Milano per furti aggravati e resistenza a pubblico ufficiale. Il 16 dicembre è atterrato all’aeroporto di Milano Linate.

Monza, un 35enne rintracciato in Inghilterra: era stato condannato per fatti commessi in Brianza

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri del Comando Provinciale di Monza e della Brianza che si è avvalso della collaborazione del Servizi per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e di Interpol Manchester. Una “sinergia investigativa” che ha consentito di localizzare il 35enne in Inghilterra, dove era stato tra l’altro già arrestato nel novembre 2023 per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Attraverso la comparazione di fotografie e impronte digitali la sua identità è stata confermata e, di conseguenza, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza Brianza hanno richiesto l’emissione di un Mandato di Arresto Europeo alla Procura della Repubblica di Monza, che è stato eseguito il 3 dicembre scorso, che ha portato alla estradizione.