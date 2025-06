Monza: covid e paura, due libri per non dimenticare la pandemia

Una serata a Monza con il Comitato Nazionale Familiari delle Vittime Covid per ripercorrere il periodo della pandemia. Succede venerdi 13 giugno nella Sala Maddalena in via Santa Maddalena, 7 (ore 21) e l’evento prende il titolo di “Il virus del male”.

Monza: covid e paura, la presentazione dei libri e l’incontro con una psicoterapeuta

Gli organizzatori di propongono di “informare tutti i cittadini sulle dinamiche che hanno portato a destabilizzare sia psicologicamente che fisicamente milioni di italiani facendo luce sui lati oscuri di questa vicenda”.

In programma la presentazione di due libri: “Volevo solo tornare a casa”, edito da Graus Edizioni e realizzato dal Comitato, che ripercorre “le tragiche vicende di alcune delle tante famiglie che hanno subito lutti senza avere neppure la possibilità di ricordare degnamente i propri cari “scomparsi” in un reparto ospedaliero che, al termine di disumani calvari, non hanno mai più rivisto nemmeno in una bara”.

E poi “Il virus della paura”, edito da Passaggio al Bosco, in cui l’autore Roberto Giacomelli “descrive il suo “vissuto “ e quello di milioni di italiani durante i cosiddetti “lockdown” che hanno decretato la fine della socialità, della solidarietà e determinato tante divisioni sociali”.

Un medico psicoterapeuta dell’associazione Ippocrateorg.org racconterà l’assistenza alle famiglie che nel periodo del covid “non trovavano il supporto e l’assistenza di cui necessitavano – fa sapere il comitato – Proprio su questo punto fondamentale verterà la serata: la mancanza di umanità e di rispetto per la vita in una società travolta dalla paura che ha portato a conflitti e divisioni a tutti i livelli, dalle famiglie alle associazioni”.