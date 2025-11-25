Monza, convenzione all’ospedale: se la sosta è abusiva, il Comune rimuove

Chi posteggerà in modo irregolare nei parcheggi di pertinenza dell’ospedale San Gerardo, a Monza, correrà il rischio di non trovare più il veicolo: una convenzione che sarà sottoscritta tra l’Irccs e il Comune prevede l’intervento della polizia locale che potrà rimuovere i mezzi dei dipendenti e degli utenti che intralcino l’attività sanitaria o costituiscano un rischio per la circolazione.

L’intesa dovrebbe entrare in vigore nelle prossime settimane, dopo che la Fondazione San Gerardo avrà rifatto la segnaletica e posizionato i cartelli con gli orari in cui è consentita la sosta e i casi per i quali sono previste le sanzioni. Il parcheggio indiscriminato potrebbe mettere a repentaglio la salute di qualche paziente nel caso i veicoli ostruiscano il passaggio delle auto riservate ai medici.