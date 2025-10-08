Monza, contro un’auto in sosta e poi la fuga: 21enne rintracciato dagli “agenti 007” della Polizia locale

Rintracciato dalla Polizia locale di Monza, dopo alcuni giorni, un automobilista che si era allontanato dopo essere finito contro un’auto in sosta, nel capoluogo brianzolo. Si tratta di un 21enne monzese al quale, gli “agenti 007“ del Comando di via Marsala, hanno contestato violazioni per velocità pericolosa e perché non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle sole cose. Il sinistro era avvenuto in via Publio Ovidio Nasone, all’incrocio con via Giuseppe Ugolini e non aveva provocato feriti. Sul posto, per i rilievi, si era portata una pattuglia che aveva trovato un reperto “riconducibile a un pezzo del veicolo che si era allontanato”, con un codice di fabbricazione.

Rintracciato il pirata della strada: l’auto danneggiata in una carrozzeria della provincia

Da indagini condotte in sinergia tra gli agenti rilevatori dell’Ufficio radiomobile e personale dell’Ufficio polizia stradale in rivendite di autoricambi della provincia è stato accertato che il pezzo ritrovato apparteneva a una autovettura Suzuki. Attraverso ulteriori accertamenti gli agenti sono risaliti a una ditta di autoricambi e quindi a una carrozzeria della provincia dalla quale era stato richiesto un preventivo per un fanale anteriore di una Suzuki in riparazione.

I danni riportati, colore, e il pezzo con codice rinvenuto sul luogo del sinistro hanno completato il quadro. Il proprietario del veicolo, convocato al comando, ha detto gli agenti che alla guida, quella notta, c’era un familiare, il 21enne, che a sua volta convocato ha ammesso l’incidente dicendo di avere perduto il controllo a causa dell’asfalto bagnato e di essersi quindi allontanato. Grazie agli accertamenti della Polizia locale il danneggiato potrà ora ottenere il risarcimento che avrebbe in alternativa dovuto pagare di tasca propria.