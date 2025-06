Via della Birona a Monza sarà meno insidiosa per i ciclisti e i pedoni: l’amministrazione comunale, nell’ambito della riqualificazione dell’arteria che dovrebbe essere effettuata in quattro fasi, ha pianificato la realizzazione di tre percorsi con cui parteciperà al bando regionale “Strade verdi” con il quale il Pirellone finanzierà interventi per ridurre l’inquinamento provocato dal traffico, per ridurre il sollevamento delle polveri e migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il progetto, del valore di 1.050.000 euro di cui 500.000 potrebbero arrivare dalla Regione, prevede l’istituzione di un unico senso di marcia separato da una fila di aiuole dalle piste che, dall’incrocio con via Beethoven, correranno sia verso nord che in direzione sud. Via della Birona rimarrà a doppio senso nel tratto iniziale a partire da via Boito: nella zona che precede l’incrocio la ciclabile sarà contigua alla carreggiata mentre successivamente le piste che costeggeranno la strada da entrambi i lati saranno delimitate da cordoli.

Monza, ciclabili in via della Birona e più verde vicino alle scuole

Le aiuole, oltre ad aumentare la sicurezza dei ciclisti contribuiranno a ridurre la superficie asfaltata che, tra l’altro, concorre all’innalzamento delle temperature nei centri abitati. Il verde sarà, inoltre, potenziato tramite la creazione di aiuole e la piantumazione di alberi nei parcheggi davanti alla scuola primaria Bachelet e alla materna Cazzaniga: i piazzali saranno ripavimentati con masselli autobloccanti drenanti, che avranno un minor impatto sull’ambiente, e riqualificati con la posa di nuovi giochi. I pedoni e gli scolari saranno tutelati anche dalla formazione di due attraversamenti rialzati in porfido che all’altezza dei due plessi ridurranno la velocità dei veicoli.